Ergene Nehri can çekişiyor. Bir fabrikanın kimyasal atıkları bıraktığı nehrin kolu olan Çorlu Deresi, kırmızı akmaya başladı. Ancak duruma müdahale edildi. Derenin renginin normale dönmeye başladığı belirtiliyor.

Bu dere Ergene Nehri'nin bir kolu olan Çorlu Deresi...



Çerkezköy'den geçen derenin rengi fabrika atıkları nedeniyle kırmızıya döndü.



Durumun farkedilmesi ile Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri de dere suyundan ve kenarda renkli tortulardan numune aldı.



Seyyar laboratuvarda yapılan testlerin analizinde suda kimyasal maddeler bulundu.



Atıkların bırakıldığı yerin tespit edilmesi içim 5 kilometrelik alan tarandı. Toprak altına döşenerek dereye ulaşan 2 kilomtrelik bir beton hat tespit edildi.



Hattın izini sürüldü ve dereye atıkları bırakan fabrika bulundu. O fabrikanın Kızılpınar Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisine ait olduğu anlaşıldı.



Fabrikaya idari ceza kesildi, soruşturma başlatıldı. Atıkların bırakıldığı beton hat dereye ulaşımı kesildi.



Derenin rengi normale dönmeye başlarken bölgede denetimler sürüyor.



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