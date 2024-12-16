Kimyasal madde taşıyan tanker devrildi
Konya'nın Karapınar ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kimyasal madde taşıyan tankerin devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.
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Konya'nın Karapınar ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, İpekçi Mahallesi Ereğli-Karapınar çevre yolu oldu.
Edinilen bilgiye göre, O.D. idaresindeki 27 HB 048 plakalı hidrolik asit taşıyan tanker, yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü O.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri, kimyasal madde nedeniyle bölgede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri detaylı söndürme çalışmaları yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı