Kına gecesinde pompalı dehşeti! 14 Yaşındaki Ayaz...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir okul bahçesinde düzenlenen kına gecesinde E.D. (43), pompalı tüfekle kalabalığa rastgele ateş açtı. Saldırganın silahından çıkan saçmaların isabet ettiği Ayaz Çimen (14) hayatını kaybetti, şüphelinin eşi de dahil 4 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan E.D., jandarma tarafından kırsal alanda yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ödemiş ilçesi Emir Mahallesi'ndeki bir ilkokulun bahçesinde meydana geldi. Sezgin B. ile Yağmur S. çiftinin kına gecesinde E.D., henüz belirlenemeyen bir nedenle pompalı tüfekle eğlenen kalabalığa rastgele ateş açtı. Saldırganın silahından çıkan saçmalar; Ayaz Çimen, Hüseyin Ö. (23), Hasan B. (30), şüphelinin eşi Ümmühan D. (45) ve Osman Ö.'ye (72) isabet etti.

14 YAŞINDAKİ AYAZ KURTARILAMADI, SALDIRGANIN EŞİ AĞIR YARALI

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 14 yaşındaki Ayaz Çimen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralılardan şüphelinin eşi Ümmühan D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, bu nedenle İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Diğer yaralıların tedavileri ise hastanede devam ediyor.

KAÇAN ZANLI KIRSAL ALANDA KISKIVRAK YAKALANDI

Olayın ardından pompalı tüfeğiyle birlikte izini kaybettirmeye çalışan saldırgan E.D. için jandarma ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Takip dalga dalga büyürken, şüpheli jandarma ekiplerince kırsal alanda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliyi sorguya alan jandarma komutanlığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediyor.