Kına gecesinde pompalı tüfekli saldırı: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, Emir Mahallesi'nde bulunan Emirli İlkokulu'nun bahçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Sezgin B. ile Yağmur S. çiftinin kına gecesi eğlencesi sırasında E.D. (43), pompalı tüfekle kalabalığa rastgele ateş açtı.

Saldırı neticesinde alanda bulunan şu isimler yaralandı:

Ayaz Çimen (14)

Hüseyin Ö. (23)

Hasan B. (30)

Ümmühan D. (45)

Osman Ö. (72)

14 YAŞINDAKİ AYAZ ÇİMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 14 yaşındaki Ayaz Çimen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Çimen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SALDIRGANIN EŞİ DE YARALILAR ARASINDA

Saldırıda yaralanan Ümmühan D'nin, eylemi gerçekleştirdiği öne sürülen E.D'nin eşi olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan kadın, ilk müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

ŞÜPHELİ KIRSAL ALANDA YAKALANDI

Olay yerinden kaçan şüpheli E.D, jandarma ekiplerinin takibi sonucu kırsal alanda yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.