Kınık Höyük'te kartal heykelleri bulundu

Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü yakınlarındaki Kınık Höyük'te bu yıl yürütülen kazılarda, yaklaşık 2 bin yıllık iki mermer kartal heykeli bulundu.

Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü yakınlarındaki Kınık Höyük'te geçen sene ortaya çıkarılan Helenistik döneme ait tapınağın yanındaki meydanda, bu yıl yürütülen kazılarda yaklaşık 2 bin yıllık mermerden yapılmış iki kartal heykeli çıkarıldı.



Kınık Höyük'te devam eden kazı çalışmalarını, İtalyan, Türk, Amerikalı ve Fransız arkeologlar yürütüyor. Geçen sene ortaya çıkarılan Helenistik döneme ait 2 bin 100 yıllık tapınağın yanındaki meydanda, çukurlarda, geç Helenistik döneme ait olduğu tahmin edilen biri yıpranmış diğeri sağlam iki kartal heykeli bulundu.



Orijinalliği bozulmadan günümüze kadar saklı kalan ve yaban keçisinin üzerine pençeleriyle basar şekilde ayakta tasvir edilen, kanatları kapalı, başı yukarıda hafif sağa dönük 70 santimetrelik kartal heykelleri, restorasyonunun ardından Niğde Müzesinde sergileniyor. Geçen sene aynı bölgede çıkarılan yaklaşık 1 metre boyundaki kartal heykeli de Niğde Müzesinde sergileniyor.



Kazı Başkanı ve New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lorenzo D'Alfonso, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kınık Höyük'te kazıların 2011'de başladığını ve her yıl devam ettiğini söyledi.



"Zeus tapınımıyla alakalı heykeller"

Kazı Başkan Yardımcısı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Görevlisi Burak Yolaçan da geçen sene büyük bir kartal heykeli bulduklarını, bu yıl da ona çok benzeyen biraz daha ufak iki kartal heykeline ulaştıklarını aktardı.

Yolaçan, kartal heykellerinin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Yaklaşık 2 bin yıllık kartal heykellerini geç Helenistik, erken Roma dönemine tarihlersek Zeus kültürüyle Zeus tapınımıyla alakalı heykeller diyebiliriz. Kartal, yörede görülen bir motif. Özellikle hayvan heykelleriyle, geyiklerle, boğalarla, yaban keçileriyle kartal kullanılan bir motif, bir kutsallığı ifade ediyor." ifadelerini kullandı.