Kira getirisi en düşük iller belli oldu! Bu listeye çok şaşıracaksınız

Gayrimenkul platformu Endeksa kira getirisi en düşük şehirleri sıraladı. İşte o çok şaşıracağınız sıralama...

Kira getirisi en düşük iller belli oldu! Bu listeye çok şaşıracaksınız
Editör: Yağmur Biçen

Yatırımcıların her zaman gözde seçeneklerinden biri olan menkuller getirisine göre önem kazanıyor. Gayrimenkul platformu Endeksa'nın yaptığı sıralamaya göre  kira getirisi en düşük şehirler şöyle:

10-KARAMAN

Ortalama Konut Fiyatı: 2.602.460 TL

Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,37

Amortisman Süresi: 19 yıl

9-KASTAMONU

Ortalama Konut Fiyatı: 2.455.446 TL

Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,33

Amortisman Süresi: 19 yıl

8-RİZE

Ortalama Konut Fiyatı: 3.034.935 TL

Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,32

Amortisman Süresi: 19 yıl

7-BAYBURT

Ortalama Konut Fiyatı: 2.332.136 TL

Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,24

Amortisman Süresi: 19 yıl

6-ANTALYA

Ortalama Konut Fiyatı: 4.128.584 TL

Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,21

Amortisman Süresi: 19 yıl

5-TRABZON

Ortalama Konut Fiyatı: 3.279.448 TL

Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,20

Amortisman Süresi: 19 yıl

4-ARTVİN

Ortalama Konut Fiyatı: 2.696.708 TL

Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,16

Amortisman Süresi: 19 yıl

3-BURDUR

Ortalama Konut Fiyatı: 2.753.024 TL

Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,03

Amortisman Süresi: 20 yıl

2-AYDIN

Ortalama Konut Fiyatı: 5.143.600 TL

Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 4,77

Amortisman Süresi: 21 yıl

1-MUĞLA

Ortalama Konut Fiyatı: 7.552.176 TL

Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 4,30

Amortisman Süresi: 23 yıl

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# kira artışı # gayrimenkul # yatırım
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