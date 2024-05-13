Kira getirisi en düşük iller belli oldu! Bu listeye çok şaşıracaksınız
Gayrimenkul platformu Endeksa kira getirisi en düşük şehirleri sıraladı. İşte o çok şaşıracağınız sıralama...
Yatırımcıların her zaman gözde seçeneklerinden biri olan menkuller getirisine göre önem kazanıyor. Gayrimenkul platformu Endeksa'nın yaptığı sıralamaya göre kira getirisi en düşük şehirler şöyle:
10-KARAMAN
Ortalama Konut Fiyatı: 2.602.460 TL
Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,37
Amortisman Süresi: 19 yıl
9-KASTAMONU
Ortalama Konut Fiyatı: 2.455.446 TL
Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,33
Amortisman Süresi: 19 yıl
8-RİZE
Ortalama Konut Fiyatı: 3.034.935 TL
Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,32
Amortisman Süresi: 19 yıl
7-BAYBURT
Ortalama Konut Fiyatı: 2.332.136 TL
Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,24
Amortisman Süresi: 19 yıl
6-ANTALYA
Ortalama Konut Fiyatı: 4.128.584 TL
Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,21
Amortisman Süresi: 19 yıl
5-TRABZON
Ortalama Konut Fiyatı: 3.279.448 TL
Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,20
Amortisman Süresi: 19 yıl
4-ARTVİN
Ortalama Konut Fiyatı: 2.696.708 TL
Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,16
Amortisman Süresi: 19 yıl
3-BURDUR
Ortalama Konut Fiyatı: 2.753.024 TL
Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,03
Amortisman Süresi: 20 yıl
2-AYDIN
Ortalama Konut Fiyatı: 5.143.600 TL
Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 4,77
Amortisman Süresi: 21 yıl
1-MUĞLA
Ortalama Konut Fiyatı: 7.552.176 TL
Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 4,30
Amortisman Süresi: 23 yıl