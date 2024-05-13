Kira getirisi en düşük iller belli oldu! Bu listeye çok şaşıracaksınız

Yatırımcıların her zaman gözde seçeneklerinden biri olan menkuller getirisine göre önem kazanıyor. Gayrimenkul platformu Endeksa'nın yaptığı sıralamaya göre kira getirisi en düşük şehirler şöyle:

10-KARAMAN

Ortalama Konut Fiyatı: 2.602.460 TL

Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,37

Amortisman Süresi: 19 yıl

9-KASTAMONU

Ortalama Konut Fiyatı: 2.455.446 TL

Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,33

Amortisman Süresi: 19 yıl

8-RİZE

Ortalama Konut Fiyatı: 3.034.935 TL

Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,32

Amortisman Süresi: 19 yıl

7-BAYBURT

Ortalama Konut Fiyatı: 2.332.136 TL

Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,24

Amortisman Süresi: 19 yıl

6-ANTALYA

Ortalama Konut Fiyatı: 4.128.584 TL

Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,21

Amortisman Süresi: 19 yıl

5-TRABZON

Ortalama Konut Fiyatı: 3.279.448 TL

Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,20

Amortisman Süresi: 19 yıl

4-ARTVİN

Ortalama Konut Fiyatı: 2.696.708 TL

Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,16

Amortisman Süresi: 19 yıl

3-BURDUR

Ortalama Konut Fiyatı: 2.753.024 TL

Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 5,03

Amortisman Süresi: 20 yıl

2-AYDIN

Ortalama Konut Fiyatı: 5.143.600 TL

Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 4,77

Amortisman Süresi: 21 yıl

1-MUĞLA

Ortalama Konut Fiyatı: 7.552.176 TL

Yıllık Kira Getirisi: Yüzde 4,30

Amortisman Süresi: 23 yıl