Kira Sözleşmelerinde dikkat edilmesi gerekenler: Uzman tavsiyeleri

Kira artışlarındaki %25 sınırının kaldırılması üzerine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, kiracılar ve yerel yönetimlere önemli uyarılarda bulundu.

Kira Sözleşmelerinde dikkat edilmesi gerekenler: Uzman tavsiyeleri
Editör: Yağmur Biçen
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Ankara Üniversitesi (AÜ) Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, 1 Temmuz'dan önce yapılmış kira sözleşmelerinin geriye dönük olarak yenilenemeyeceğini belirtti. Tanrıvermiş, “Önceden yapılmış sözleşmelerde ek kira artışı talep edilmesi mümkün değildir” dedi.

Kira Sözleşmelerinde dikkat edilmesi gerekenler: Uzman tavsiyeleri - Resim : 1

ANKA'nın aktardığına göre, Tanrıvermiş, vatandaşları yapacakları kira sözleşmeleri konusunda uyardı ve sosyal konut sayısının artırılması, belediyelerin konut üretmesi, emekli ve öğrencilere kira yardımı yapılması gibi çözüm önerilerinde bulundu. Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, mevcut yasal düzenlemenin uygulama süresinin 1 Temmuz’da sona erdiğini hatırlattı ve kira artış sınırının %25 ile sınırlı olduğunu söyledi.

Kira Sözleşmelerinde dikkat edilmesi gerekenler: Uzman tavsiyeleri - Resim : 2

Tanrıvermiş, TÜFE'nin 12 aylık artışının ortalamasına göre kira yenilemelerinin yapılacağını belirtti. "Örneğin, mayıs ayında kira sözleşmesi dolan biri için TÜFE artışı %62,5 olmuştur. Kişi 20 bin lira kira ödüyorsa, %25 sınırında bu kira 25 bin lira olacakken, %62,5 artışla yaklaşık 40 bin 628 lira olacaktır" dedi.

Kira Sözleşmelerinde dikkat edilmesi gerekenler: Uzman tavsiyeleri - Resim : 3

Vatandaşları kira sözleşmeleri konusunda dikkatli olmaya çağıran Tanrıvermiş, mevcut sözleşmelerin yenilenmesi ve ek kira artışı istenmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Türkiye'de her 100 hanenin 56'sının konutu olduğunu, kalan 44'ünün kirada oturduğunu ve bu 44'ün en az %27'sinin kirada oturduğunu beyan ettiğini belirtti.

Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, konut üretiminin arttırılmasının kira sorununu çözmenin önemli bir yolu olduğunu ifade etti. Boş tutulan konutların kiraya verilmesiyle kiralık konut sayısının artacağını ve kira fiyatlarının yavaş yavaş gerilemeye başlayacağını söyledi. Tanrıvermiş, TÜFE'deki 12 aylık artış oranının üzerinde kira sözleşmesi yapmaktan kaçınılması gerektiğini vurguladı ve taşınmazın tahliye edilmesine yönelik ek sözleşme imzalanmaması gerektiğini belirtti.

Kira Sözleşmelerinde dikkat edilmesi gerekenler: Uzman tavsiyeleri - Resim : 4

Belediyelerin daha fazla efor sarf etmesi gerektiğini belirten Tanrıvermiş, emekliler ve öğrenciler için kira yardımı programlarının uygulanması gerektiğini ve sosyal konut konusunda TOKİ ve belediyelerin daha fazla çalışması gerektiğini ifade etti. Belediyelerin konut üretip kiraya verebileceğini, ancak bu yöndeki girişimlerinin zayıf olduğunu belirtti.

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