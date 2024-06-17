Kira zam sınırı kalkıyor mu? Piyasa ve yasalar ne diyor?
2022'de, kira artışlarını kontrol altında tutmak için getirilen menzil zam sınırı uygulaması, mülk ve ev sahipleri için kritik bir mesele haline geldi.
2022'de, kira artışlarını kontrol altında tutmak için getirilen menzil zam sınırı uygulaması, mülk ve ev sahipleri için kritik bir mesele haline geldi. Eğer bu uygulama sona ererse, konut kiralarının nasıl tespit edileceği sorusu gündeme gelmektedir.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları, zam oranlarının belirlenmesinde piyasa dinamiklerinin önemli bir rol oynayacağını işaret etmektedir. Bakan Şimşek, piyasaya müdahalenin olmadığını ve fiyatların arz ve talep dengesi ile şekilleneceğini vurgulamaktadır.
Ayrıca, ekonomik büyümenin devamlılığı için yatırım, üretim, istihdam ve ihracat gibi alanlara odaklanmanın önemi üzerinde durulmaktadır. Uzmanlar, kira indirimlerinin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında artırılarak yasal düzenlemelerin yerine getirilebileceğini belirtmektedirler.
Ev sahiplerinin, ellerindeki TÜFE oranına göre belirlenen zamlar dışında ekstra bir artış talep edemeyecekleri veya kiracıyı yasal bir sebep olmadan çıkaramayacakları ifade edilmektedir. Ancak, ev sahibinin yasal gerekçelerle mülkü geri alma hakkı bulunmaktadır.