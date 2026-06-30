Kıraathane önünde silahlı saldırıya uğramıştı! 25 yaşındaki Hasan Kaplan cinayetinde karar çıktı

Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 25 yaşındaki Hasan Kaplan'ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yargılanan tutuklu sanıklar Ali K. ve Osman K. hakkındaki hüküm açıklandı.

Sanıklar, maktulün ailesi ve taraf avukatlarının hazır bulunduğu karar duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu kardeşlerin mevcut hallerinin devamına hükmederek cezalarını karara bağladı. Mahkeme, tutuklu sanık Osman K.'yi haksız tahrik hükümleri uygulayarak kasten öldürme suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer tutuklu sanık Ali K.'ye ise kasten öldürme suçuna yardım etmekten 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

SAVCILIĞIN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ REDDEDİLDİ

Karar öncesinde esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, cinayetin işleniş biçimine dair değerlendirmelerde bulundu. Taraflar arasında eskiye dayanan bir husumet olduğunu belirten savcılık makamı, sanıkların olay yerine önceden hazırlık yaparak gittiklerini vurgulayarak dosyada haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep etti. Mütalaada, her iki sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Ancak mahkeme heyeti bu talebi kabul etmeyerek indirim maddelerini uyguladı.

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, mahkeme heyetine savunmalarını yaptı. Tutuklu sanık Ali K. cinayet anında yaşananlardan habersiz olduğunu öne sürerek, "Ben hiçbir zaman karşılık vermedim. Kardeşimin maktulü öldüreceğini bilmiyordum. Maktul daha önce bana saldırmıştı. Kardeşim Osman'ın yanında silah olduğunu da bilmiyordum" dedi.

Cinayeti işleyen diğer tutuklu sanık Osman K. ise eylemi maktulün sürekli saldırıları nedeniyle gerçekleştirdiğini iddia etti. Sanık Osman K. mahkemedeki son savunmasında, "Ben bunu hak etmedim. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Ancak maktul beni gördüğü her yerde saldırıyordu. Çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Söz konusu cinayet, Şehitkamil ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'ndeki Maaşkuyu Caddesi'nde meydana gelmişti. Cadde üzerinde bulunan bir kıraathanenin önünde oturan Hasan Kaplan, bulundukları noktaya motosikletle gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan genç, olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından acilen hastaneye kaldırıldı. Kaplan, hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.