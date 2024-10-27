Kıraathaneyi kurşun yağmuruna tuttular

Olay, Adnan Orakçıoğlu Caddesi’nde bulunan kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, saldırganlar kıraathanenin önüne gelerek içerideki müşterilere tabancalarla ateş açtı. Bu silahlı saldırı sonucunda kıraathanede bulunan iki kişi yaralandı.

Hızlı Müdahale ve Yaralıların Durumu

Olay yerine hızlı bir şekilde sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıların ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise saldırganların yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.