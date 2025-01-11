Kiracı-ev sahibi anlaşmazlığı: Davalar %100 arttı

Ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlıkları çözmek ve yargının yükünü azaltmak amacıyla devreye alınan arabuluculuk müessesi, beklenen etkiyi yaratmadı. Aksine, dava sayılarında artış görüldü. Özellikle tahliye davalarında taraflar arasında uzlaşma sağlanamıyor.

Dilek Doğan Dilek Doğan
Kiracı-ev sahibi anlaşmazlığı: Davalar %100 arttı
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Avukat Ozan Bayrak, kira tahliye ve kira tespit davalarının 2021 yılından itibaren hızla arttığını belirterek şu sözleri dile getirdi:
"Dava sayılarının azalmadığını, hatta tam tersine arttığını görebiliriz. 2020'de yılda ortalama 600 yeni dava açılırken, bu sayı 2023-2024 döneminde 1.600’lere çıkmış durumda."

Tahliye davaları, tarafların uzlaşamaması nedeniyle en çok sorun yaşanan konuların başında geliyor. Ev sahipleri tahliye talebinde bulunurken, kiracılar mevcut sözleşmeleri öne sürüyor. Bu noktada arabuluculuk devreye girse de çözüm üretilemiyor.

"Tahliye davalarında arabuluculuğa gidildiği zaman, genelde kiraya verenin talepleri çok net. Ancak bu noktada uzlaşma sağlanamadığı için arabuluculuk sistemi yeterince işlerlik kazanamadı." diyen Bayrak, özellikle tahliye davalarının yargıya taşındığını ifade etti.

Kira Tespit Davalarında Kısmi İlerleme

Buna karşın, kira tespit davalarında arabuluculuğun bir nebze daha etkili olduğu vurgulandı. Bayrak, bu konuda aşama kaydedildiğini belirterek şunları söyledi:
"Davaların uzun sürmesine rağmen kira tespit davaları, tahliye davalarına nazaran daha iyi bir durumda."

Çözüm Önerisi: Devletin Müdahalesi Şart

Avukat Ozan Bayrak, dava yükünün azalması için çözüm önerilerini şu şekilde sıraladı:
"Kiraya veren ve kiracıyı bir masanın etrafında buluşturmak şart. Bu süreçte devletin kiralama bedelleri üzerinde söz sahibi olması ve yönlendirici bir rol üstlenmesi gerekiyor."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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