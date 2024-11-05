Kiralık ev tuzakları: 1 milyon liralık dolandırıcılığa 2 tutuklama

Samsun'da, emlakçıların bir internet sitesindeki kayıt hesaplarını ele geçirerek sahte kiralık ev ilanlarıyla 9 ilde 20 kişiyi 1 milyon lira dolandıran iki kişi tutuklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kiralık ev tuzakları: 1 milyon liralık dolandırıcılığa 2 tutuklama
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucunda, dolandırıcıların emlak alım-satım ve kiralama platformu üzerindeki üyelik hesaplarında ele geçirilen sahte ilanlarla yüksek miktarda dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Üç aylık soruşturma soruşturması, DA (22) ve CK (24) isimli şüphelilerin Samsun, Gaziantep, Yalova, Manisa, Bolu, İzmir, Çorum, Balıkesir ve Kayseri'de toplam 20 kişiyi dolandırarak yaklaşık 1 milyon TL'lik kazanç sağladıkları belirlendi. Olayla ilgili olarak şüpheliler DA ve CK ile birlikte E.Ş. (24) isimli üniversite öğrencisi bir kadın Samsun'un İlkadım ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. E.Ş., daha sonra serbest bırakılırken, DA ve CK sorgularının ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. İki zanlı, nöbetçi mahkemede tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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