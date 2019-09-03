Orman yangınları kontrol altına alındı
Orman yangınları kontrol altına alındı
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
2 terörist etkisiz hale getirildi
2 terörist etkisiz hale getirildi
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Kiralık ev üzerinden dolandırıcılık iddiası

Antalya'da kiralık ev ilanları verip aldığı kaporalarla vatandaşları dolandırdığı iddia edilen zanlı yakalandı

Kiralık ev üzerinden dolandırıcılık iddiası

Antalya'da, internetten üzerinden verdiği kiralık ev ilanlarına talip olan vatandaşlardan hesabına kapora havale ettirerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir sitedeki kiralık dairelerin ilanını internet aracılığıyla yayınlayan kişinin hesabına kapora havale ettirerek dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüpheliyi takibe alan ekipler, değişik isimlerle sosyal medya hesabı açan bir kişinin çeşitli dairelerin fotoğraflarının yer aldığı kiralık ilanları verdiğini tespit etti.

IP adres sorgulamasıyla adresine ulaşılan zanlının S.E.Ö. olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Polisin yaptığı araştırmada, kapora bedeli altında hesabına para havale ettiren şüphelinin 5 kişiyi 5 bin lira dolandırdığı iddia edildi.

Dolandırıcılık ve çeşitli suçlardan sabıkası bulunduğu bildirilen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #polis #kiralık ev #dolandırıcılık #Asayiş #antalya
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.