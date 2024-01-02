Kiralık ilan pes dedirtti! İnsanlığa reva mı?

Son yıllarda özellikle büyükşehirlerdeki fahiş kiralar, hâli hazırda enflasyonla mücadele etmek zorunda kalan vatandaşları deyim yerindeyse canından bezdirdi. Fırsatçılar ise barınma krizini derinleştirmede büyük rol oynadı. Muhtaç durumdaki vatandaşların durumlarını istismar eden fırsatçılara son örnek ise İstanbul’dan geldi.

Bağcılar Fatih Mahallesi'nde 5 bin lira üzerinden kiralamaya sunulan 20 yıllık binanın bodrum katı görenleri hayrete düşürdü.

Doğalgazı olmayan ve her tarafından rutubet akan 50 metrekarelik harabeden bozma dairenin fotoğrafları ‘Burada insan nasıl barınabilir?’ sorusunu akıllara getiriyor.

Öte yandan söz konusu daire için 8 bin TL depozito bedeli istenmesi de tepki topladı.