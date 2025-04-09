Kirası en düşük ve en yüksek ilçeler belli oldu! İşte en pahalı ve en ucuz ilçeler
Gayrimenkul veri platformu Endeksa, mart ayına ilişkin İstanbul’daki konut kira ortalamalarını açıkladı. Verilere göre, kirası en yüksek ilçe Sarıyer olurken, en düşük kira Esenyurt’ta kaydedildi.
Şubat ayında yalnızca bir ilçede 60 bin TL'nin üzerinde kira görülürken, martta bu sayı ikiye çıktı. Uzmanlar, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte konut talebinin artabileceğine ve bu durumun kira fiyatlarını tekrar yukarı çekebileceğine dikkat çekiyor.
🔺 Mart 2025 itibarıyla İstanbul’da ortalama kira fiyatı en yüksek ilçeler:
Sarıyer – 64.454 TL
Beşiktaş – 61.512 TL
Kadıköy – 52.731 TL
Bakırköy – 42.820 TL
Şile – 36.351 TL
Adalar – 35.500 TL
Beykoz – 33.678 TL
Üsküdar – 32.445 TL
Şişli – 31.206 TL
Ataşehir – 30.965 TL
Beyoğlu – 30.596 TL
Maltepe – 29.748 TL
Eyüpsultan – 28.528 TL
Başakşehir – 28.324 TL
Kartal – 27.842 TL
🔻 Mart 2025 itibarıyla İstanbul’da ortalama kira fiyatı en düşük ilçeler:
Esenyurt – 16.717 TL
Arnavutköy – 17.180 TL
Sultangazi – 18.164 TL
Fatih – 19.268 TL
Bağcılar – 19.692 TL
Silivri – 20.102 TL
Avcılar – 20.426 TL
Sultanbeyli – 20.754 TL
Çatalca – 21.019 TL
Bayrampaşa – 21.042 TL
Bahçelievler – 21.513 TL
Sancaktepe – 22.177 TL