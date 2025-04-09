Kirası en düşük ve en yüksek ilçeler belli oldu! İşte en pahalı ve en ucuz ilçeler

Gayrimenkul veri platformu Endeksa, mart ayına ilişkin İstanbul’daki konut kira ortalamalarını açıkladı. Verilere göre, kirası en yüksek ilçe Sarıyer olurken, en düşük kira Esenyurt’ta kaydedildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma:
Kirası en düşük ve en yüksek ilçeler belli oldu! İşte en pahalı ve en ucuz ilçeler - Resim: 1

Şubat ayında yalnızca bir ilçede 60 bin TL'nin üzerinde kira görülürken, martta bu sayı ikiye çıktı. Uzmanlar, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte konut talebinin artabileceğine ve bu durumun kira fiyatlarını tekrar yukarı çekebileceğine dikkat çekiyor.



1 20
Kirası en düşük ve en yüksek ilçeler belli oldu! İşte en pahalı ve en ucuz ilçeler - Resim: 2

🔺 Mart 2025 itibarıyla İstanbul’da ortalama kira fiyatı en yüksek ilçeler:

2 20
Kirası en düşük ve en yüksek ilçeler belli oldu! İşte en pahalı ve en ucuz ilçeler - Resim: 3

Sarıyer – 64.454 TL
Beşiktaş – 61.512 TL

3 20
Kirası en düşük ve en yüksek ilçeler belli oldu! İşte en pahalı ve en ucuz ilçeler - Resim: 4

Kadıköy – 52.731 TL
Bakırköy – 42.820 TL

4 20
Kirası en düşük ve en yüksek ilçeler belli oldu! İşte en pahalı ve en ucuz ilçeler - Resim: 5

Şile – 36.351 TL
Adalar – 35.500 TL

5 20
Kirası en düşük ve en yüksek ilçeler belli oldu! İşte en pahalı ve en ucuz ilçeler - Resim: 6

Beykoz – 33.678 TL
Üsküdar – 32.445 TL

6 20
Kirası en düşük ve en yüksek ilçeler belli oldu! İşte en pahalı ve en ucuz ilçeler - Resim: 7

Şişli – 31.206 TL
Ataşehir – 30.965 TL

7 20
Kirası en düşük ve en yüksek ilçeler belli oldu! İşte en pahalı ve en ucuz ilçeler - Resim: 8

Beyoğlu – 30.596 TL
Maltepe – 29.748 TL

8 20
Kirası en düşük ve en yüksek ilçeler belli oldu! İşte en pahalı ve en ucuz ilçeler - Resim: 9

Eyüpsultan – 28.528 TL
Başakşehir – 28.324 TL



9 20
Kirası en düşük ve en yüksek ilçeler belli oldu! İşte en pahalı ve en ucuz ilçeler - Resim: 10

Kartal – 27.842 TL

10 20
Kirası en düşük ve en yüksek ilçeler belli oldu! İşte en pahalı ve en ucuz ilçeler - Resim: 11

🔻 Mart 2025 itibarıyla İstanbul’da ortalama kira fiyatı en düşük ilçeler:

11 20
Kirası en düşük ve en yüksek ilçeler belli oldu! İşte en pahalı ve en ucuz ilçeler - Resim: 12

Esenyurt – 16.717 TL
Arnavutköy – 17.180 TL

12 20
Kirası en düşük ve en yüksek ilçeler belli oldu! İşte en pahalı ve en ucuz ilçeler - Resim: 13

Sultangazi – 18.164 TL
Fatih – 19.268 TL

13 20
Kirası en düşük ve en yüksek ilçeler belli oldu! İşte en pahalı ve en ucuz ilçeler - Resim: 14

Bağcılar – 19.692 TL
Silivri – 20.102 TL

14 20
Kirası en düşük ve en yüksek ilçeler belli oldu! İşte en pahalı ve en ucuz ilçeler - Resim: 15

Avcılar – 20.426 TL


15 20
Kirası en düşük ve en yüksek ilçeler belli oldu! İşte en pahalı ve en ucuz ilçeler - Resim: 16

Sultanbeyli – 20.754 TL

16 20
Kirası en düşük ve en yüksek ilçeler belli oldu! İşte en pahalı ve en ucuz ilçeler - Resim: 17

Çatalca – 21.019 TL

17 20
Kirası en düşük ve en yüksek ilçeler belli oldu! İşte en pahalı ve en ucuz ilçeler - Resim: 18

Bayrampaşa – 21.042 TL

18 20
Kirası en düşük ve en yüksek ilçeler belli oldu! İşte en pahalı ve en ucuz ilçeler - Resim: 19

Bahçelievler – 21.513 TL

19 20
Kirası en düşük ve en yüksek ilçeler belli oldu! İşte en pahalı ve en ucuz ilçeler - Resim: 20

Sancaktepe – 22.177 TL

20 20
istanbul kira desteği