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Kırıkhan'da tarlaya 3 roket düştü

HATAY'ın Kırıkhan ilçesine Suriye'nin Afrin bölgesinden atıldığı belirlenen 3 ayrı roket düştü. Buğday tarlasına düşen roketler nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kırıkhan'da tarlaya 3 roket düştü

Kırıkhan ilçesine Suriye'nin Afrin bölgesinden atıldığı belirlenen 3 ayrı roket düştü. Buğday tarlasına düşen roketler nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kırıkhan'ın Afrin sınırında yer alan Kaletepe Mahallesi'ne bugün öğleden sonra 3 roket düştü.

Buğday ekili tarlaya düşen roketler sebebiyle ölen ya da yaralanan olmazken, jandarma ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alıp inceleme başlattı.

Bölgede Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran ve Belediye Başkanı Ayhan Yavuz gelerek inceleme yaptı.

Güzelce Jandarma Karakol ekipleri, roketin düştüğü alanda inceleme başlatırken, roketin etkisiyle bir evin camlarının kırıldığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Kırıkhan #hatay
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