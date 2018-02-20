Beşiktaş turu mucizelere bıraktı
Beşiktaş turu mucizelere bıraktı
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne şüpheli paket
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne şüpheli paket
Doğu Perinçek'ten kritik Afrin uyarısı
Doğu Perinçek'ten kritik Afrin uyarısı
Suriye milis güçlerinin Afrin'e girişinden ilk görüntüler
Suriye milis güçlerinin Afrin'e girişinden ilk görüntüler

Kırıkhan ilçesine 3 top mermisi atıldı

Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK-IŞİD mensuplarınca Hatay'ın Kırıkhan ilçesine 3 top mermisi atıldı.

Kırıkhan ilçesine 3 top mermisi atıldı

Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK-IŞİD mensuplarınca Hatay'ın Kırıkhan ilçesine 3 top mermisi atıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden, teröristler tarafından atılan 3 top mermisi ilçeye düştü.

Saldırı sonrası top mermilerinin atıldığı bölgeye misliyle karşı atış yapıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kırıkhan #hatay
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.