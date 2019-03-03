Kırıkkale'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin adaylisteleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kırıkkale'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından kesin adaylisteleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre, Kırıkkale'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Vatan Partisi

Kırıkkale merkez: Nezih Gülşen



Adalet ve Kalkınma Partisi

Kırıkkale merkez: Mehmet Saygılı

Bahşili: Recep Zafer Tekin



Balışeyh: Ali Dedelioğlu



Çelebi: Yaşar Erdemir



Delice: Turgut Özdem



Karakeçili: Hüseyin Özçelik



Keskin: Dede Yıldırım



Sulakyurt: Kadir Çakıroğlu



Yahşihan: Ahmet Sungur



Cumhuriyet Halk Partisi

Balışeyh: Hasan Erdal (Millet İttifakı)



Çelebi: Oktay Babadağ (Millet İttifakı)



Karakeçili: Salih Büyükkaya



Sulakyurt: Tamer Cihan (Millet İttifakı)



Milliyetçi Hareket Partisi

Kırıkkale merkez: Serdar Yarar



Bahşili: Halil İbrahim Bişkin



Balışeyh: Mustafa Şen



Çelebi: Nafi Yakut



Delice: Soner Mazılıgüney



Karakeçili: Veysel Aydemir



Keskin: Mustafa Alp Sülsipiroğlu



Sulakyurt: İsmail Bildik



Yahşihan: Osman Türkyılmaz



İYİ Parti

Kırıkkale merkez: Mahir Yılmaz (Millet İttifakı)



Delice: Serkan Kocaoğlu (Millet İttifakı)



Karakeçili: Berkay İsmail Hacıbaloğlu



Keskin: Necati Alsancak (Millet İttifakı)



Yahşihan: İsmail Dursun Kuzucu (Millet İttifakı)



Saadet Partisi

Kırıkkale merkez: Faruk Vurgun



Bahşili: Ömer Çıtak



Balışeyh: Hakan Özkan



Çelebi: Hüseyin Çelebi



Delice: Ali Gündoğan



Karakeçili: Murat Yıldız



Keskin: Faruk Korkmaz



Sulakyurt: Hüseyin Yılmaz



Yahşihan: Hacı Yusuf Korkmaz



Bağımsız Türkiye Partisi

Kırıkkale merkez: Ali Osman Kılavuz

Bahşili: Enver Fatih Akgül

Balışeyh: Furkan Adnan Kılıç

Çelebi: Fatma Göbül

Delice: Selami Göbül

Karakeçili: Sıdıka Akçin

Keskin: İsmail Hakkı Akçin

Sulakyurt: Vural Şentürk

Yahşihan: Ahmet Haydar Dilmeç



Demokratik Sol Parti

Kırıkkale merkez: Güray Topaç



Büyük Birlik Partisi

Kırıkkale merkez: Mustafa Babacan



Türkiye Komünist Partisi

Kırıkkale merkez: Ekin Şen