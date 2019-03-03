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Kırıkkale 31 Mart 2019 yerel seçim kesin aday listesi

Kırıkkale'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin adaylisteleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kırıkkale 31 Mart 2019 yerel seçim kesin aday listesi

Kırıkkale'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından kesin adaylisteleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre, Kırıkkale'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Vatan Partisi
Kırıkkale merkez: Nezih Gülşen

Adalet ve Kalkınma Partisi
Kırıkkale merkez: Mehmet Saygılı
Bahşili: Recep Zafer Tekin 

Balışeyh: Ali Dedelioğlu 

Çelebi: Yaşar Erdemir 

Delice: Turgut Özdem 

Karakeçili: Hüseyin Özçelik 

Keskin: Dede Yıldırım 

Sulakyurt: Kadir Çakıroğlu 

Yahşihan: Ahmet Sungur

Cumhuriyet Halk Partisi
Balışeyh: Hasan Erdal (Millet İttifakı) 

Çelebi: Oktay Babadağ (Millet İttifakı) 

Karakeçili: Salih Büyükkaya 

Sulakyurt: Tamer Cihan (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi
Kırıkkale merkez: Serdar Yarar 

Bahşili: Halil İbrahim Bişkin 

Balışeyh: Mustafa Şen 

Çelebi: Nafi Yakut 

Delice: Soner Mazılıgüney 

Karakeçili: Veysel Aydemir 

Keskin: Mustafa Alp Sülsipiroğlu 

Sulakyurt: İsmail Bildik 

Yahşihan: Osman Türkyılmaz

İYİ Parti
Kırıkkale merkez: Mahir Yılmaz (Millet İttifakı)

Delice: Serkan Kocaoğlu (Millet İttifakı) 

Karakeçili: Berkay İsmail Hacıbaloğlu 

Keskin: Necati Alsancak (Millet İttifakı) 

Yahşihan: İsmail Dursun Kuzucu (Millet İttifakı)

Saadet Partisi
Kırıkkale merkez: Faruk Vurgun

Bahşili: Ömer Çıtak 

Balışeyh: Hakan Özkan 

Çelebi: Hüseyin Çelebi 

Delice: Ali Gündoğan 

Karakeçili: Murat Yıldız 

Keskin: Faruk Korkmaz 

Sulakyurt: Hüseyin Yılmaz 

Yahşihan: Hacı Yusuf Korkmaz

Bağımsız Türkiye Partisi
Kırıkkale merkez: Ali Osman Kılavuz 
Bahşili: Enver Fatih Akgül
Balışeyh: Furkan Adnan Kılıç
Çelebi: Fatma Göbül
Delice: Selami Göbül
Karakeçili: Sıdıka Akçin
Keskin: İsmail Hakkı Akçin
Sulakyurt: Vural Şentürk
Yahşihan: Ahmet Haydar Dilmeç

Demokratik Sol Parti
Kırıkkale merkez: Güray Topaç

Büyük Birlik Partisi 
Kırıkkale merkez: Mustafa Babacan

Türkiye Komünist Partisi
Kırıkkale merkez: Ekin Şen

Etiketler; #kırıkkale
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