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Kırıkkale'de bugün okullar tatil mi?

Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 26 Aralık Çarşamba günü eğitime bugün ara verildi.

Kırıkkale'de bugün okullar tatil mi?

Kırıkkale Valiliği il genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu.

Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kırıkkale
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