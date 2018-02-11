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Kırıkkale'de cezaevi nakil aracı devrildi: 3 yaralı

Karakeçili ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 3 mahkum yaralandı.

Kırıkkale'de cezaevi nakil aracı devrildi: 3 yaralı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 3 mahkum yaralandı.

Çankırı'dan Konya'nın Ereğli ilçesindeki cezaevine mahkum taşıyan Baki Memiş yönetimindeki 18 EA 326 plakalı cezaevi aracı, Karakeçili ilçesi Kırıkkale-Kulu kavşağında şarampole devrildi.

Yaralanan 3 mahkum, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #kırıkkale #cezaevi aracı
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