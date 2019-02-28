banner1002
Yurtçiçek: İnceleme doğru ancak yetersizdir
Yurtçiçek: İnceleme doğru ancak yetersizdir
Vergi dairelerinde son dakika gelişmesi: Bugün...
Vergi dairelerinde son dakika gelişmesi: Bugün...
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kırıkkale'de otomobil ile tır çarpıştı: 4 yaralı

Kırıkkale'de otomobil ve tırın çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobil ile tır çarpıştı: 4 yaralı

Kırıkkale'de otomobil ve tırın çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Ertuğrul Baloğlu idaresindeki 06 LZZ 68 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 EA 8035 plakalı tır, Kırıkkale-Ankara kara yolu Kırıkkale Üniversitesi mevkisinde çarpıştı.

Yaralanan otomobil sürücüsü, eşi İsmihan ile çocukları Betül Yaren ve Sebahat Sude Baloğlu, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle tırın altına sıkışan otomobil, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kırıkkale
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.