Kırıkkale'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Selçuk Halat yönetimindeki 71 FE 233 plakalı otomobil, Kanuni Bulvarı'nda, park halindeki 3 otomobile çarptı. Kazada, sürücü Halat ile araçta bulunan Gülnaz ve Medine Halat (7) yaralandı.



Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Öte yandan, Yaşar F. kontrolündeki 71 DP 721 plakalı otomobil, Balışeyh ilçesi İzzettin köyünde, elektrik direğine çarptı.



Kazada, araçta bulunan ve henüz isimleri belirlenemeyen 4 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.