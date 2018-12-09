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Kırıkkale'de yolcu otobüsünde 5 kilo 250 gram eroin ele geçirildi

Kırıkkale'de yolcu otobüsünde yapılan aramada 5 kilo 250 gram eroin ele geçirildi

Kırıkkale'de yolcu otobüsünde 5 kilo 250 gram eroin ele geçirildi

Kırıkkale'de yolcu otobüsünde yapılan aramada 5 kilo 250 gram eroin ele geçirildi, İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu nakli ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında Kırıkkale-Ankara kara yolunda uygulama gerçekleştirdi.

Kontrol amaçlı durdurulan Van-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Abby" ile yapılan aramada bagaj bölümündeki karton koliye zulalanmış 5 kilo 250 gram eroin bulundu.

İran uyruklu S.Y.K, M.K. ve E.S.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadesinin sürdüğü öğrenildi.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilecek.

Etiketler; #kırıkkale
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