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Kırıkkale'de zihinsel engelli genç kayboldu

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde kaybolan zihinsel engelli gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Kırıkkale'de zihinsel engelli genç kayboldu

Yeniöz Mahallesinde babası Adem T. ile yaşayan yüzde 50 zihinsel engelli Ahmet T. (24), 6 Ekim'de evinden ayrıldı. Ahmet T'nin geri dönmemesi üzerine, yakınları durumu polis ve jandarmaya bildirdi.

Evinin yakınında arama çalışması yapan ekipler, kayıp gencin izine rastlamayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Ahmet T'nin bulunması için AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Evin çevresindeki ormanlık alanda yoğunlaştırılan çalışmalara, gencin akrabaları da katıldı.

Ahmet T'nin, 10 gün önce babasıyla tartıştığı ve Sulakyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek babasından şikayetçi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #sulakyurt ilçesi #kırıkkale
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