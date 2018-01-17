Keskin ilçesinde bir aileye silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir aileye yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.



Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çalış köyündeki evlerinin önünde dün anne Gülüşan (61) ile büyük oğlu İsmail'in (34) silahla öldürülmesi, diğer oğlu Şıhlı Güven'in (29) yaralanması olayına karıştıkları öne sürülen Gürbüz G, Sinan G, Gazi G. ve Hacı Mehmet G'yi gözaltına aldı.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Gürbüz G, Sinan G. ve Gazi G. tutuklandı, Hacı Mehmet G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İki aile arasında, yaz aylarında tarlalardaki ekin saplarını saman yapma yüzünden husumet yaşandığı öğrenildi.