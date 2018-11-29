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Kırıkkale gaz dolum tesisinde patlama

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki gaz dolum tesisinde yaşanan patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale gaz dolum tesisinde patlama

Kırıkkale'de gaz dolum tesisinde dolum yapılan tankerde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan gaz dolum tesisinde, gaz dolumu yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle tankerde patlama oldu.

Olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #kırıkkale #organize sanayi bölgesi
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