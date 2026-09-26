Kırıkkale merkezli uyuşturucu operasyonu! 107 bin 200 hap ele geçirildi, 6 tutuklama

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Eylül 2026 tarihinde önemli bir ihbar aldı. Alınan bilgiye göre 6 şüpheli, iki araçla öncü-artçı şeklinde hareket ederek Ankara'dan çevre illere uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirecekti. Bu bilgi üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİLER KALECİK'E KAÇMAYA ÇALIŞTI

Soruşturma kapsamında ekipler şüphelileri takibe aldı. Kırıkkale sınırları içerisinde durdurulmak istenen şüpheliler, araçlarıyla Ankara'nın Kalecik ilçesi istikametine kaçmaya çalıştı. Kolluk ekipleri bu kaçış girişimini takibe alarak şüphelileri Kalecik'te yakaladı.

İKİ ARAÇTAN 107 BİN 200 HAP ÇIKTI

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında iki araç için arama ve el koyma kararı verildi. Bu karar doğrultusunda yapılan aramalarda toplam 107 bin 200 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda S.B.K., S.O.D., S.Ş., G.Ö., B.C. ve S.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığında müdafileri huzurunda ifade verdi. Şüpheliler, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanma talebiyle Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikteki sorgularının ardından şüphelilerin tamamı tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen maddelerin kriminal incelemelerinin yapılması, şüphelilere ait cep telefonları ile diğer dijital materyallerin incelenmesi, kamera kayıtlarının temini ve tanık araştırmalarının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik diğer soruşturma işlemlerinin de Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği belirtildi.