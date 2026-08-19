Kırıkkale Valiliğinden Kızılırmak uyarısı: Ani su yükselmesi bekleniyor

Kırıkkale Valiliği, Kesikköprü ve Kapulukaya barajlarındaki hidroelektrik santrallerinin türbinlerinin devreye alınmasıyla Kızılırmak Nehri'nde ani su yükselmeleri yaşanabileceğini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Kırıkkale Valiliğinden Kızılırmak uyarısı: Ani su yükselmesi bekleniyor - Resim: 1

Kırıkkale Valiliği, Kesikköprü ve Kapulukaya barajlarındaki hidroelektrik santrallerinin türbinlerinin devreye alınmasıyla Kızılırmak Nehri'nde ani su yükselmeleri yaşanabileceğini bildirdi.

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Kırıkkale Valiliğinden Kızılırmak uyarısı: Ani su yükselmesi bekleniyor - Resim: 2

Vatandaşlardan can güvenliği açısından nehir yatağı, kıyı kesimleri ve suya yakın alanlardan uzak durmaları istendi.

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Kırıkkale Valiliğinden Kızılırmak uyarısı: Ani su yükselmesi bekleniyor - Resim: 3

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliği açısından Kızılırmak Nehri kıyılarından, nehir içerisinde bulunan adacıklardan ve su yatağına yakın alanlardan uzak durmaları istendi.

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Kırıkkale Valiliğinden Kızılırmak uyarısı: Ani su yükselmesi bekleniyor - Resim: 4

Baraj gölleri ve çevresi ile köprülerin nehir üzerindeki ve yakınındaki kesimlerine yaklaşılmaması gerektiği belirtilen açıklamada, balık tutma, yüzme ve diğer su aktiviteleri amacıyla nehir ve çevresine girilmemesi uyarısında bulunuldu.

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Kırıkkale Valiliğinden Kızılırmak uyarısı: Ani su yükselmesi bekleniyor - Resim: 5

HAYVAN OTLATMA VE TARIM FAALİYETLERİNE DE UYARI

Ayrıca hayvanların nehir yatağı ve kıyılarında otlatılmaması veya sulama amacıyla bu bölgelere götürülmemesi, tarım arazileri ve diğer faaliyetler nedeniyle nehir yatağına yakın alanlarda bulunulmaması istendi.

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Kırıkkale Valiliğinden Kızılırmak uyarısı: Ani su yükselmesi bekleniyor - Resim: 6

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın ani su yükselmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, can güvenlikleri açısından belirtilen bölgelerden uzak durmaları önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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