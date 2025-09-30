Kırıkkale’de 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kırıkkale’de “Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan hakkında 6 farklı dosyadan toplam 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Y.M.Ö. isimli firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.