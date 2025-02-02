Kırıkkale'de 2 araç çarpıştı! Ölüler ve yaralılar var

Kırıkkale'de feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Kırıkkale-Çorum kara yolunda 112 Acil Çağrı Merkezi yakını oldu.

Edinilen bilgiye göre, Burak Yumurtacı (31) idaresindeki 19 AEV 396 plakalı hafif ticari araç, Cevdet Aktepe'nin (59) kullandığı 18 AG 507 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, sürücü Cevdet Aktepe ile aynı araçtaki Ergül Aktepe'nin (55) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Burak Yumurtacı ve aynı araçtaki Cengiz Yıldırım (52), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunun Çorum istikameti, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.