Kırıkkale'de akraba kavgası: Önce yeğenini sonra kazara kendini vurdu
Kırıkkale’de gece saatlerinde çıkan silahlı kavgada bir kişi tabancayla ateş ederken önce yeğenini, ardından kazara kendisini vurdu.
Olay, gece saatlerinde Kırıkkale'nin Osmangazi Mahallesi’nde meydana geldi. T.İ. (52), A.İ. (62) ve Y.İ. (20) ile karşı grupta bulunan K.D. (22) ve S.C. (20) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Akraba oldukları öğrenilen tarafların sözlü tartışması kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
SİLAHLA ATEŞ AÇARKEN KENDİNİ DE YARALADI
Gerginliğin tırmandığı anlarda 62 yaşındaki A.İ. üzerindeki tabancayı çekerek ateşlemeye başladı. A.İ., kurşunların hedefi olan yeğeni Y.İ.’yi yaraladıktan hemen sonra, silahı ateşlemeye devam ettiği sırada kazara kendini de vurdu. Arbede esnasında diğer gruptan K.D. ise başına isabet eden sopa darbesiyle yaralandı.
Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye hızla polis ekipleri sevk edildi ve çevrede güvenlik önlemi alındı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk etti. Tedavi altına alınan yaralılardan, kavgada silahı kullanan A.İ.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, yeğeni Y.İ.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Silahlı kavganın başlangıcı, çatışma anı ve polis ekiplerinin olay yerine intikali çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.