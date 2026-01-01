Kırıkkale'de akraba kavgası: Önce yeğenini sonra kazara kendini vurdu

SİLAHLA ATEŞ AÇARKEN KENDİNİ DE YARALADI

Gerginliğin tırmandığı anlarda 62 yaşındaki A.İ. üzerindeki tabancayı çekerek ateşlemeye başladı. A.İ., kurşunların hedefi olan yeğeni Y.İ.’yi yaraladıktan hemen sonra, silahı ateşlemeye devam ettiği sırada kazara kendini de vurdu. Arbede esnasında diğer gruptan K.D. ise başına isabet eden sopa darbesiyle yaralandı.