Kırıkkale'de can pazarı: Tekirdağ-Kayseri otobüsü kırağı yüzünden uçtu!

Tekirdağ’dan Kayseri istikametine doğru seferini gerçekleştiren Süha Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Kırıkkale'de can pazarı: Tekirdağ-Kayseri otobüsü kırağı yüzünden uçtu!
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Can pazarının yaşandığı feci kazada, otobüste bulunan 41 kişinin tamamı yaralandı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda acil durum ekibi, yaralıları hastanelere yetiştirmek için zamana karşı yarıştı.

SABAH KIRAĞISI YOLU KESKİN BİR BUZ PİSTİNE ÇEVİRDİ

Kaza, Kaman-Ankara kara yolu Karakeçili Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ'dan Kayseri'ye giden, sürücüsünün ismi henüz netleşmeyen 38 ADF 410 plakalı yolcu otobüsü, sabah saatlerinde zeminin kayganlaşması neticesinde kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği dev araç, savrularak yol kenarına devrildi.

Kazanın hemen ardından bölgeye adeta ihbar yağdı. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekipler, devrilen otobüsün içindeki yolcuları tahliye etmek için yoğun bir çaba sarf etti.

BÜTÜN YOLCULAR YARALANDI: 3 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Kırıkkale ve çevre kentlerdeki hastanelere sevk edildi. Kazanın ardından olay yerine giderek incelemelerde bulunan Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, kazanın bilançosunu ve nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Otobüste bulunan 38 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin olmak üzere toplam 41 kişi yaralandı. Yaralılarımızın tamamı süratle hastanelere sevk edildi. Maalesef 3 ağır yaralımızın olduğunu değerlendiriyoruz. Sabahın ilk kırağısıyla birlikte zemin aniden kayganlaşmış. Kazanın yolun kaygan olması nedeniyle yaşandığını görüyoruz. Bu kaza bize bir kez daha gösteriyor ki; yolcu otobüslerimizde seyahat eden bütün vatandaşlarımızın emniyet kemerlerini mutlaka bağlaması gerekiyor."

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza nedeniyle Kaman-Ankara kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, devrilen otobüsün yoldan kaldırılması için iş makineleri ve çekiciler bölgeye sevk edildi. Vali Sarıibrahim, kazadan etkilenen tüm yolculara geçmiş olsun dileklerini iletirken, kazaya karışan otobüs şoförünün jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığını ve olayla ilgili adli soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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