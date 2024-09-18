Kırıkkale’de DEAŞ operasyonu

Kırıkkale'de emniyet güçleri tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kırıkkale’de DEAŞ operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde DEAŞ’ın faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik bir çalışma yürüttü. Bu çalışmalar sonucunda, örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu M.Q.H.A.M., şehir merkezindeki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

DEAŞ üyesi şüpheli, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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