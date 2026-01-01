Kırıkkale'de hareketli gece: Kavgayı ayırmak isteyen polis bıçaklandı!
Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Sokak ortasında başlayan kavgaya müdahale eden Çevik Kuvvet polisi, grupları ayırmaya çalıştığı sırada bıçaklı saldırıya uğradı.
Olay, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede toplanan iki grup arasında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.
Sözlü atışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, bölgede görevli Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri duruma müdahale etti.
Gerginliğin tırmandığı anlarda tarafları ayırmaya çalışan polis memuru E.H.T., arbede sırasında bıçakla yaralandı.
Beline aldığı darbeyle yaralanan polis memuru, olay yerindeki meslektaşları tarafından hızla ekip aracına bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan E.H.T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Polis memurunun yaralanmasının ardından emniyet güçleri olaya karışan şahıslara yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. Kavgaya karıştığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.