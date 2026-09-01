Kırıkkale'de iş yerinde dehşet! Hakaret ve küfür tartışması silahlı saldırıyla bitti

Edinilen bilgiye göre, tesiste çalışan T.T. (26) ile A.E. arasında tartışma çıktı. T.T.'nin mesai arkadaşına hakaret ve küfür etmesi üzerine A.E., ruhsatsız tabancayla 3 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden T.T. ağır yaralandı.