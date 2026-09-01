Kırıkkale'de iş yerinde dehşet! Hakaret ve küfür tartışması silahlı saldırıyla bitti

Kırıkkale'de tüp deposunda "hakaret ve küfür" sebebiyle çıkan tartışma sırasında mesai arkadaşı tarafından tabancayla vurulan işçi ağır yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Kırıkkale'de iş yerinde dehşet! Hakaret ve küfür tartışması silahlı saldırıyla bitti - Resim: 1

Olay, Hacılar Beldesi'nde bulunan Aygaz firmasına ait tüp deposunda yaşandı.

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Kırıkkale'de iş yerinde dehşet! Hakaret ve küfür tartışması silahlı saldırıyla bitti - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, tesiste çalışan T.T. (26) ile A.E. arasında tartışma çıktı. T.T.'nin mesai arkadaşına hakaret ve küfür etmesi üzerine A.E., ruhsatsız tabancayla 3 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden T.T. ağır yaralandı.

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Kırıkkale'de iş yerinde dehşet! Hakaret ve küfür tartışması silahlı saldırıyla bitti - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı işçi, Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kırıkkale'de iş yerinde dehşet! Hakaret ve küfür tartışması silahlı saldırıyla bitti - Resim: 4

Olayın ardından tabancayı tesisin yaklaşık 300 metre uzağındaki boş araziye attığı belirlenen A.E., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kırıkkale'de iş yerinde dehşet! Hakaret ve küfür tartışması silahlı saldırıyla bitti - Resim: 5

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı arama neticesinde bulunan tabanca muhafaza altına alındı.

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Kırıkkale'de iş yerinde dehşet! Hakaret ve küfür tartışması silahlı saldırıyla bitti - Resim: 6

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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