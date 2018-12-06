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Kırıkkale'de köy evine büyük operasyon

Kırıkkale'de bir köy evinin bodrumunda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 280 obje ele geçirildi

Kırıkkale'de köy evine büyük operasyon

Kırıkkale'nin Bahşili ilçesine bağlı bir köydeki evde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 280 obje bulundu.

Bahşili Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Küreboğazı köyünde A.A'nın evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, bodrum katta sandıkların içine gizlenmiş sikke, kırılmış altın bilezikler, hayvan heykelleri ve piponun da arasında bulunduğu 280 obje ele geçirildi.

Tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler, incelenmek üzere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Gözaltına alınan A.A, jandarmadaki işlemlerin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kırıkkale #bahşılı #köy #gözaltı #tarihi eser
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