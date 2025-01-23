Kırıkkale'de peş peşe feci kazalar! Çok sayıda yaralı var

Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı feci trafik kazaları meydana geldi. Kazalarda 2'si sağlık görevlisi, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kırıkkale'de peş peşe feci kazalar! Çok sayıda yaralı var
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Kırıkkale'de üst üste feci trafik kazaları meydana geldi. Kazaların yaşandığı adres Kırıkkale-Ankara kara yolu Irmak köyü yakınları oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bahadır Uzunalp (53) idaresindeki 58 AP 705 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'de peş peşe feci kazalar! Çok sayıda yaralı var - Resim : 1

Kaza yapan araca ve sağlık ekiplerine yardım etmek isteyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 61 PA 855 plakalı minibüs, kaza yapan aracın önüne park etti.

Daha sonra aynı yönde seyreden Necmettin Gümüş'ün (45) kullandığı 66 AAR 478 plakalı otomobil, kaza yapan araç ve yardım için duran minibüse çarptı.

Kazazedelere müdahale eden sağlık görevlileri Alican Holat ve Esra Keskin, sürücüler Necmettin Gümüş ve Bahadır Uzunalp ile araçlardaki Özlem (44) ve Kerem Uzunalp (13), Hayati (45) ve Ayşe Çebi (44), Ahmet Cemek (65) ile Rana Morçoloğlu (17) yaralandı.

Kırıkkale'de peş peşe feci kazalar! Çok sayıda yaralı var - Resim : 2

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Kerem Uzunalp'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunun Ankara istikameti, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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