Kırıkkale’de toprak kayması: 9 evde hasar oluştu, bir ev kullanılamaz hale geldi

Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Derekışla köyünde etkili olan sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi. Olayda köyde bulunan 9 yapıda hasar oluştu.

Toprak kayması nedeniyle yapıların duvarlarında çatlaklar oluşurken, Kemal Karaburçak’a ait kerpiç evdeki hasarın ağır olduğu belirlendi. Ev, duvarlardaki çatlaklar nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Karaburçak ve eşi geçici olarak köyde bulunan sağlık evine yerleştirildi. Boş durumda olan diğer 8 yapıda ise hafif hasar meydana geldiği tespit edildi.

Bölgede AFAD ekiplerinin hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.