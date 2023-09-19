Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi!

Kırıkkale'de sokak satıcılarına yönelik 8 farklı noktada yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik 8 farklı noktada yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri süren şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.