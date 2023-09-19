Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi!

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi. 8 farklı noktadaki operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi!
Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi!
Editör: Süleyman Daban

Kırıkkale'de sokak satıcılarına yönelik 8 farklı noktada yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik 8 farklı noktada yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri süren şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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