Kırıkkale'de vahşet: Babasını öldürüp ne yaptığı ortaya çıktı!

Olay, Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı Karaağaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 25 yaşındaki Ö.A. isimli şahıs, babası 55 yaşındaki Yusuf Ayan’dan yaklaşık bir gündür haber alamadığını iddia ederek jandarma karakoluna kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın yapılması üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatılarak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama çalışması yürütüldü.

JANDARMA ÇELİŞKİLİ İFADELERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, ihbarı yapan Ö.A. ile olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen kişilerin tek tek ifadelerine başvurdu. Babasının kayıp olduğunu iddia eden Ö.A.’nın sorgusunda çelişkili beyanlar verdiğini fark eden ekipler, araştırmalarını şüphelinin evine ve çevresine kaydırdı.

DEHŞET EVİN EKLENTİSİNDEKİ TUVALETTE ORTAYA ÇIKTI

Zanlının evinde ve bahçesinde yapılan detaylı aramalarda korkunç gerçek gün yüzüne çıktı. Yusuf Ayan’ın cansız bedenine ait parçalar, ikamet ettiği evin hemen eklentisinde bulunan dış tuvalette jandarma ekiplerince tespit edildi. Talihsiz adamın öldürüldükten sonra cesedinin canice parçalara ayrıldığı belirlendi.

3 GÖZALTI VAR, 1 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin ev ve tuvalet çevresinde yaptığı çalışmaların ardından Yusuf Ayan'ın cansız bedenine ait parçalar, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili olarak babasını vahşice katleden Ö.A. ile birlikte bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 3 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Kimliği belirlenen kaçak durumdaki bir diğer şüphelinin yakalanması için de jandarmanın operasyonları sürüyor. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, sarsıcı olayla ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle ve büyük bir titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.