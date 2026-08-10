Kırıkkale'de zabıtanın yakaladığı 77 yaşındaki dilencinin üzerinden servet çıktı!

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan şahıslara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Kırıkkale'de zabıtanın yakaladığı 77 yaşındaki dilencinin üzerinden servet çıktı!
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Yenidoğan Mahallesi Hüseyin Kahya Parkı ve çevresinde yürütülen çalışmalarda, bölgede dilencilik yaptığı tespit edilen 77 yaşındaki A.E. zabıta ekiplerince yakalanarak karakola götürüldü.

Üzerindeki paraya el konuldu

Zabıta Müdürlüğü’nde A.E. isimli şahsın üzerinde yapılan üst aramasında toplam 25 bin 190 TL nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen paraya, ilgili mevzuat gereğince mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulurken, şahıs hakkında Kabahatler Kanunu hükümleri kapsamında idari para cezası uygulandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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