Kırıkkale'deki derin dondurucu cinayetinde 13 tutuklama! 7 milyon veri incelendi

Adalet Bakanlığı ve emniyet birimlerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EV SAHİBİ ÇİLİNGİRLE GİRDİ, KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Olay, 16 Mayıs 2025'te Kırıkkale Çalılıöz Mahallesi 11. Sokak'taki bir apartman dairesinde ortaya çıkmıştı. Kiracısına ulaşamayan ev sahibinin çilingir yardımıyla girdiği evdeki derin dondurucuda parçalanmış bir ceset bulundu. Kriminal incelemeler sonucunda, 7 parçaya bölünerek 11 yıl boyunca dondurucuda saklanan cesedin, 2014 yılında kayıp ihbarı yapılan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu tespit edildi.

7 MİLYON VERİ ANALİZ EDİLDİ: 3 İLDE ŞAFAK OPERASYONU

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda derinleştirilen soruşturmada devasa bir dijital ve teknik inceleme yürütüldü:

İfadeler ve Kurumlar: Soruşturma kapsamında 98 kişinin ifadesine başvuruldu, 112 farklı kurum ve kuruluşla resmi yazışma yapıldı.

Teknik Takip: GSM hatlarına ait Cell ID, LAC ve TAC sinyal analizleri, PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtları ve güvenlik kameralarından oluşan yaklaşık 7 milyon veri tek tek incelendi.

Eş Zamanlı Baskın: Teknik takibin ardından Kırıkkale, Ankara ve Aydın'da belirlenen adreslere düzenlenen şafak operasyonuyla cinayetle bağlantılı 17 şüpheli yakalandı.

13 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılıktan, 3'ü ise çıkarıldıkları 1. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı:

Kasten Öldürme Suçundan Tutuklananlar: H.V., H.A., K.G., N.G., S.V., S.O. ve T.E.

Suç Delillerini Yok Etme Suçundan Tutuklananlar: A.G., F.M.Ş., J.B., M.S., M.Y. ve N.G.

13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik adli süreç devam ediyor.