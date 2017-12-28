İzmir’in Kırıklar Köyü’nde kurulması planlanan taş ocağına mahkeme “dur” dedi. İzmir 3. İdare Mahkemesi, Valiliği’nin taş ocağı için “ ÇED Raporu gerekli değildir” kararının yürütmesini durdurdu. Köylüler bu durumu coşkuyla karşıladı.

İzmir’de taş ocağı mücadelesini köylüler kazandı. Köylüler rahat bir nefes aldı.



Taş ocağı İzmir’in Buca ilçesine bağlı Kırıklar Mahallesi’ne yapılmak isteniyor. Valilik ocak için “ÇED gerekli değildir” raporu verdi. Bu adımdan sonra hukuk mücadelesi başladı.



Buca Belediyesi idare mahkemesine yürütmenin durdurulması davası açtı. İzmir 3. İdare Mahkemesi, Valiliğin “ÇED raporu gerekli değildir” kararının yürütmesini durdurdu.

Kırıklar Köylüsü kararı sevinçle karşıladı.



Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, amaçlarının tarıma ve tarıma dayalı sanayiye zarar vermemek olduğunu söyledi.



Kırıklar halkı, köylerinin 1700 metre yakınında yapılması planlanan taş ocağının zeytin ağaçlarına, insan sağlığına zarar vereceğini belirtiyor.





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