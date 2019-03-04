Kırklareli'nde 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kırklareli'nde 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Kırklareli'nde siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Vatan Partisi

Kırklareli: Halil Göçen



Adalet ve Kalkınma Partisi

Kırklareli (Üsküp): Hüseyin Kasap

Kırklareli (Kavaklı): Gürel Koşdemir

Kırklareli (İnece): İlhan Arı

Babaeski: Mustafa Buyur

Babaeski (Alpullu): Erhan Ceylan

Babaeski (Büyükmandıra): Ersan Çölgeçen

Babaeski (Karahalil): Dindar Seçen

Lüleburgaz: Akın Kamacı

Lüleburgaz (Ahmetbey): Şaban Aykırı

Lüleburgaz (Evrensekiz): Sadettin Kuşku

Lüleburgaz (Büyükkarıştıran): Lütfü Karaman

Vize: Hasan Basri Korkmaz

Vize (Çakıllı): İbrahim Alkan

Vize (Kıyıköy): Ahmet Bora

Kofçaz: Ziya Karataş



Demirköy: Recep Gün

Demirköy (İğneada): Serkan Görkey

Pınarhisar: İhsan Talay

Pınarhisar (Kaynarca): Hasan Garip

Pehlivanköy: Hüseyin Açıkel





Cumhuriyet Halk Partisi

Kırklareli: Mehmet Tuna Soykan (Millet İttifakı)

Kırklareli (İnece): Şahabettin Vardar

Kırklareli (Üsküp): Halil Bahçivan (Millet İttifakı)

Kırklareli (Kavaklı): Bayram Pehlivan

Babaeski: Abdullah Hacı

Babaeski (Alpullu): Saim Kırcı

Babaeski (Büyükmandıra): Sertaç Balyemez

Babaeski (Karahalil): Aykut Yakut (Millet İttifakı)

Lüleburgaz: Murat Gerenli

Lüleburgaz (Ahmetbey): Mustafa Altıntaş (Millet İttifakı)

Lüleburgaz (Evrensekiz): Mustafa Nalbant

Lüleburgaz (Büyükkarıştıran): Ertuğrul Çamlıca (Millet İttifakı)



Vize: Ercan Özalp

Vize (Kıyıköy): Ender Sevinç (Millet İttifakı)

Vize (Çakıllı): Gökhan Karabulut

Kofçaz: Mehmet Balcı (Millet İttifakı)



Demirköy: Mesut Özkul (Millet İttifakı)

Demirköy (İğneada): Tahir Işık (Millet İttifakı)

Pınarhisar: Münir Çapkur

Pınarhisar (Kaynarca): Serdar Türker (Millet İttifakı)

Pehlivanköy: Abdurrahman Öntürk (Millet İttifakı)





Milliyetçi Hareket Partisi

Kırklareli: Derya Bulut (Cumhur İttifakı)

Kırklareli (İnece): Veysel Akman

Kırklareli (Kavaklı): Gizem Bayram

Kırklareli (Üsküp): Mustafa Mat

Babaeski: Recep Özcan

Babaeski (Alpullu): Semih Meriç

Babaeski (Büyükmandıra): Hülya Gürman

Babaeski (Karahalil): Oğuzhan Meriç

Lüleburgaz: Armağan Ayyıldız

Lüleburgaz (Ahmetbey): Güldüren Başoğul



Lüleburgaz (Evrensekiz): Birol Özbay

Lüleburgaz (Büyükkarıştıran): Yakup Demir

Vize: Sedat Balkı

Vize (Çakıllı): Mehmet Bayram

Vize (Kıyıköy): İsmail Gök

Kofçaz: Aycan Elmaz

Demirköy: Muhlis Yavuz

Demirköy (İğneada): Murat Babat

Pınarhisar: Nedim Bars

Pınarhisar (Kaynarca): Halil İnan Mazman

Pehlivanköy: Semra Önem





İYİ Parti

Kırklareli (İnece): Nihat Evirgen

Babaeski: Ragıp Berk

Babaeski (Alpullu): Çülşah Akar Kazdal

Babaeski (Büyükmandıra): Çiler Çetiner

Lüleburgaz: Mustafa Kalecik

Lüleburgaz (Evrensekiz): Naki Karakuş

Vize: Harun Kıyar



Pınarhisar: Mehmet Kapılı





Saadet Partisi

Kırklareli: Mithat Özdemir

Kırklareli (Kavaklı): Enes Aydın

Kırklareli (İnece): Emrullah Demir

Kırklareli (Üsküp): Salih Uyanık

Babaeski: Hüseyin Gündüz

Babaeski (Alpullu): Hüsamettin Paytar

Babaeski (Büyükmandıra): Muhammed Eymen Merdiven

Babaeski (Büyükmandıra Bağımsız): Hüseyin Özcan

Babaeski (Karahalil): Mehmet Furkan Bülbül

Lüleburgaz: Kenan Apaydın

Lüleburgaz (Ahmetbey): Seyit İbrahim İnci

Lüleburgaz (Evrensekiz): Pelin Aydın

Lüleburgaz (Büyükkarıştıran): Murat Öztürk



Vize: Kenan Köstekçi

Vize (Çakıllı): Aslı Ateş Yıldız

Vize (Kıyıköy): Ayşen Çay

Kofçaz: Zahide Tank

Pınarhisar: Güner Aydın

Pınarhisar (Kaynarca): Hüseyin Bal

Pehlivanköy: Enes Duman





Demokrat Parti

Vize: Bülent Türker



Büyük Birlik Partisi

Babaeski: Atilla Söylem





Bağımsız Türkiye Partisi

Kırklareli: Ahmet Can Kayacı



Babaeski: Güray Altıntaş

Pınarhisar: Zeliha Gülen

Demirköy: Nihat Akyüz

Vize: Ender Karabulut



Demokratik Sol Parti

Kırklareli: Suat Bahçekapılı



Pınarhisar: Mustafa Cingöz

Demirköy (İğneada): Alaybey Fazlıoğlu



Türkiye Komünist Partisi:

Kırklareli: Buket Manap

Demirköy: Ahmet Çakmak

Vize (Çakıllı): Nagihan Açıkalın



Bağımsız

Kırklareli: Mehmet Siyam Kesimoğlu



Babaeski: Ahmet Münür Bedelli