Yoğun kar yağışı yurt genelinde etkisini gösterirken tatil haberleri art arda geldi. Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne'den kar tatili haberi geldi

Yurt genelinden kar tatili haberleri gelmeye başladı.



Kırklareli

Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.



Çanakkale

Çanakkale’de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar bir gün tatil edildi. Açıklamada, "il genelindeki resmi ve özel ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarının tamamında 04.01.2019 Cuma günü 1 (bir) gün eğitim öğretime ara verilmiştir” denildi.



Tekirdağ

Tekirdağ'da Malkara Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede eğitime 4 Ocak Cuma ara verildiği belirtildi.



Edirne

Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

