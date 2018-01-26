Kırklareli Sağlık Müdürlüğü: "Konuyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır"

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü, Babaeski Devlet Hastanesinde bir ortopedi uzmanı tarafından 6 aylık bebeğin kolundaki alçının çıkarıldığı sırada bir parmağının kesildiği iddialarına ilişkin idari soruşturma başlattı.



Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organlarında çıkan ''6 aylık bebeğin parmağının kesildiği'' iddialarına ilişkin olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Ameliyatı gerçekleştiren personel hakkında da tedbir mahiyetli işlem yapıldığı ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

''26 Ocak tarihinde bazı basın yayın organlarında müdürlüğümüze bağlı Babaeski Devlet Hastanesinde kol kırığı teşhisi ile tedavi gören ve bahsi geçen tedavi akabinde kola uygulanan sargı bezli kol bandajı çıkarılmasına karar verilen bir hastanın alçısının çıkarılması işlemi esnasında bir parmağının kesildiğine ilişkin haberler yayınlanmış, haber içeriğinde habere konu olay ile ilgili olarak tıbbi ameliyatın gerçekleştirildiği hastane idaresince açıklama yapmaktan kaçınıldığı iddialarına yer verilmiştir. ​​



Belirtmek gerekir ki nezdinde bir tıbbi uygulama hatasının bulunduğu iddia olunan tıbbi işlem hakkında müdürlüğümüzce haberdar olunduğu anda derhal bir idari tahkikat başlatılmıştır. Tıbbi işlemi gerçekleştiren personel hakkında da mevzuatta öngörülen tedbir mahiyetli işlem tesisine gidilmiştir. Olayın safahati hakkında bakanlığımızın ilgili birimleri nezdinde de gerekli bilgilendirmeler yapılmış olup, konunun gösterdiği ehemmiyet ve hassasiyeti binaen idari tahkikat neticesi hakkında bilahare bilgilendirme yapılacaktır. Konuyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır.''



Bebeğin İstanbul'da bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.