Tarımsal sit alanı ilan edilen Kırklareli Ovası'na termik santral kurulması gerilime neden oluyor. ÇED toplantısını yaptırmayan yöre halkı ile jandarma arasında arbede yaşandı.

Kırklareli'de termik santral gerilimi yaşanıyor. Türkiye'nin en verimli ovalarından Kırklareli Ovası'na termik santral yapımı için hazırlıklar başlayınca olanlar oldu.



2 bin nüfuslu İnece beldesinde yapılmak istenen ÇED toplantısına yöre halkı engel oldu. Vatandaşlarla jandarma arasında arbede yaşandı. 2 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınan 2 kişi, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun girişimiyle serbest bırakıldı.



TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, halkın suyuna, toprağına sahip çıktığını söyledi.



Şirket yetkilileriyle birlikte ÇED toplantısına gelen Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk, halkın büyük tepkisiyle karşılaştı. Jandarmanın bile yatıştırmakta zorlandığı bu büyük kalabalık karşısında geri adım attı.



Kırklareli ovası bir süre önce tarımsal sit alanı ilan edilen, Türkiye'nin en bereketli ovalarından biri. Kırklareli'nin sebze-meyve üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor. En verimli ayçiçeği ve buğday tarlaları da yine burada.



Buna rağmen bir şirket ovaya termik santral yapmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurunca yöre halkı ayağa kalktı.



ÇED toplantısının yapılmasını engelleyen Kırklareli halkı, "Trakya'nın toprağı doyurur, termiğin kömürü öldürür", "Kırklareli Ovası ölmesin" yazılı pankarlar açtı, sloganlar attı.



ulusal.com.tr