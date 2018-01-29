Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kırklareli'de meydana gelen trafik kazasında, iki kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi İnönü Bulvarı'nda, Temel Kalıntaş (37) yönetimindeki 17 TR 744 plakalı otomobil, Adem Bozdemir (59) idaresindeki 39 ED 549 plakalı otomobile arkadan çarptı.



Kazanın etkisiyle elektrik direğine çarpan otomobildeki sürücü Bozdemir ile Fatma Bozdemir (59) araçta sıkıştı.



Adem ve Fatma Bozdemir, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucu otomobilden çıkarıldı.



112 Acil ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunduğu öğrenildi.



Kazaya karışan araçlar daha sonra çekici ile olay yerinden kaldırıldı.