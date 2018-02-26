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Kırklareli'de yoğun kar

Kırklareli'de yoğun kar nedeniyle 12 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kırklareli'de yoğun kar

Kar yağışı, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolu ile Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yoğun şekilde etkili olurken, kar kalınlığı Dereköy Sınır Kapısında 15, Kofçaz ilçesinde 10, Demirköy'ün Mahyatepe mevkisinde ise 50 santimetreye ulaştı. 

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Bilal Kuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle 12 köy yolunun ulaşıma kapandığı kaydetti.

Ekiplerin yol açma çalışmalarını güçlükle yürüttüğünü ifade eden Kuşoğlu, Demirköy ilçesine ulaşımın sağlandığı yolun ise kısmen trafiğe kapandığını ifade etti.

AA ekibinin bulunduğu araç da karda mahsur kalınca Karayolları 15. Şube Şefliği ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Bölgede yarın ve çarşamba günü de kar yağışının devam etmesi bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #kırklareli
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